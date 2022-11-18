Сборная Бельгии уступила египтянам перед стартом чемпионата мира

Сборная Бельгии провела контрольный матч перед стартом на чемпионате мира 2022 года. Команда Роберто Мартинеса играла против египтян и уступила со счетом 1:2. В самом дебюте Миши Бачуайи пробил в руку защитнику, судья после консультации с арбитрами на ВАР решил не указывать на точку. Бельгиец вскоре снова атаковал - перекладина. На 34-й минуте неожиданно ошибся Кевин де Брёйне, расплата была мгновенной - Мохамед Мостафа метко пробил из-за штрафной. В самом начале второго тайма Мохамед Салах бросил в отрыв Трезеге, который реализовал свой момент. Европейцы отыграли один гол после прострела Янника Карраско, и Луи Опенда был точен.
Протокол игры
|34'Мохамед Мостафа (0:1)
|46'Трезеге (0:2)
|(1:2) Опенда Лои76'
Куртуа Тибо•Дебаст Зено•Алдервейрельд Тоби•Теате Артур71' (Мёнье Тома (71') •Кастань Тимоти82' (Докю Жереми (82') •Карраско Янник•Ванакен Ханс46' (Мертенс Дрис (46') •Витсель Аксель•Де Брёйне Кевин46' (Опенда Лои (46') •Азар Эден71' (Вертонген Ян (71') •Бачуайи Миши46' (Тилеманс Юри (46')
Эль-Шенави Мохамед•Габр Али77' (Галал Осама (77') •Тавфик Акрам•Хегази Ахмед•Хамди Мохамед•Хамада Махмуд•Хамед Тарек•Эльнени Мохамед•Салах Мохамед•Мохамед Мостафа72' (Сайед Ахмед II (72') •Трезеге
18 ноября.
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