Сборная Бельгии уступила египтянам перед стартом чемпионата мира

Сборная Бельгии провела контрольный матч перед стартом на чемпионате мира 2022 года. Команда Роберто Мартинеса играла против египтян и уступила со счетом 1:2. В самом дебюте Миши Бачуайи пробил в руку защитнику, судья после консультации с арбитрами на ВАР решил не указывать на точку. Бельгиец вскоре снова атаковал - перекладина. На 34-й минуте неожиданно ошибся Кевин де Брёйне, расплата была мгновенной - Мохамед Мостафа метко пробил из-за штрафной. В самом начале второго тайма Мохамед Салах бросил в отрыв Трезеге, который реализовал свой момент. Европейцы отыграли один гол после прострела Янника Карраско, и Луи Опенда был точен.