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Сборная Бельгии уступила египтянам перед стартом чемпионата мира

18 Ноября 2022 • 20:07 Комментировать
Бельгия
1:2
Египет
окончен

Сборная Бельгии провела контрольный матч перед стартом на чемпионате мира 2022 года. Команда Роберто Мартинеса играла против египтян и уступила со счетом 1:2. В самом дебюте Миши Бачуайи пробил в руку защитнику, судья после консультации с арбитрами на ВАР решил не указывать на точку. Бельгиец вскоре снова атаковал - перекладина. На 34-й минуте неожиданно ошибся Кевин де Брёйне, расплата была мгновенной - Мохамед Мостафа метко пробил из-за штрафной. В самом начале второго тайма Мохамед Салах бросил в отрыв Трезеге, который реализовал свой момент. Европейцы отыграли один гол после прострела Янника Карраско, и Луи Опенда был точен.

Протокол игры  
Бельгия1:2Египет
  34'Мохамед Мостафа (0:1)
  46'Трезеге (0:2)
(1:2) Опенда Лои76'  
Куртуа ТибоДебаст ЗеноАлдервейрельд ТобиТеате Артур 71' (Мёнье Тома ( 71') Кастань Тимоти 82' (Докю Жереми ( 82') Карраско ЯнникВанакен Ханс 46' (Мертенс Дрис ( 46') Витсель АксельДе Брёйне Кевин 46' (Опенда Лои ( 46') Азар Эден 71' (Вертонген Ян ( 71') Бачуайи Миши 46' (Тилеманс Юри ( 46')
Запасные: Миньоле СимонДе Кетеларе ШарльАзар ТорганДендонкер ЛеандерОнана АмадуФас ВаутКастельс Коэн
Эль-Шенави МохамедГабр Али 77' (Галал Осама ( 77') Тавфик АкрамХегази АхмедХамди МохамедХамада МахмудХамед ТарекЭльнени МохамедСалах МохамедМохамед Мостафа 72' (Сайед Ахмед II ( 72') Трезеге
Запасные: Аль Сайед ХуссейнЭль-Шенави АхмедХассан АхмедАшур ИмамМагди МохамедФатхи ХамдиМохамед ТахерЭль-Дин Махмуд АлаХамди МарванАвад МохамедОмар Габер
18 ноября.

 

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Сборная Бельгии Сборная Египта
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