Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Борис Игнатьев: «Сборная России показала, что у нас нет выдающихся мастеров»

18 Ноября 2022 • 15:22 Комментировать

Экс-тренер национальной сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ничью в контрольном поединке против команды Таджикистана. Встреча прошла в Душанбе и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Сборная показала, что у нас нет выдающихся мастеров, которые отличались бы от игроков соперника. Хорошо, что мы сыграли этот матч. Он подтвердил, что не все благополучно», - передает слова специалиста Sport24.

Следующий товарищеский поединок сборная России проведет против национальной команды Узбекистана. Матч пройдет в Ташкенте 20 ноября.

Напомним, что в сентябре подопечные Валерия Карпина в волевом стиле обыграли Кыргызстан (2:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
15:39 · Чемпионат мира 2026
Песьяков заявил, что пока не знает подробностей о своей травме
15:23 · Чемпионат мира 2026
Агент Сафонов высказался о составе сборной России
15:22 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев: «Сборная России показала, что у нас нет выдающихся мастеров»
15:11 · Чемпионат мира 2026
Игнатьев: «Это не даст толчок в развитии нашего футбола»
15:00 · Чемпионат мира 2026
Баженов считает, что экспериментальный состав сборной России себя не оправдал
14:53 · Чемпионат мира 2026
Уткин отреагировал на результат матча России против Таджикистана
14:25 · Чемпионат мира 2026
Сазонов: «Хвича — молодец, очень сильно прибавил»
14:09 · Чемпионат мира 2026
Гришин объяснил, почему сборная России не смогла победить Таджикистан
12:07 · Чемпионат мира 2026
Шунин прокомментировал травму Песьякова
12:00 · Чемпионат мира 2026
Шунин объяснил, почему сборная России не победила Таджикистан
11:29 · Чемпионат мира 2026
Урунов назвал минус матча между Таджикистаном и Россией 2
09:54 · Чемпионат мира 2026
Черевченко подвёл итог матча России и Таджикистана
09:34 · Чемпионат мира 2026
Силкин раскритиковал игру России против Таджикистана
01:18 · Чемпионат мира 2026
Песьяков назвал «ковром» футбольное поле в Таджикистане
01:01 · Чемпионат мира 2026
Быстров – об игре с Таджикистаном: «Ничего страшного не произошло»
Все новости
Рекомендуем