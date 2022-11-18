Борис Игнатьев: «Сборная России показала, что у нас нет выдающихся мастеров»

Экс-тренер национальной сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ничью в контрольном поединке против команды Таджикистана. Встреча прошла в Душанбе и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Сборная показала, что у нас нет выдающихся мастеров, которые отличались бы от игроков соперника. Хорошо, что мы сыграли этот матч. Он подтвердил, что не все благополучно», - передает слова специалиста Sport24.

Следующий товарищеский поединок сборная России проведет против национальной команды Узбекистана. Матч пройдет в Ташкенте 20 ноября.

Напомним, что в сентябре подопечные Валерия Карпина в волевом стиле обыграли Кыргызстан (2:1).