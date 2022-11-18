Сазонов: «Хвича — молодец, очень сильно прибавил»

Защитник столичного «Динамо» Саба Сазонов высказался о прогрессе форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — молодец, очень сильно прибавил. Мы с ним пересекались, когда он был ещё в «Рубине». Но такого, чтобы лично общались или проводили время — не было», — заявил грузинский футболист в интервью Sport24.

Отметим, что Саба получил вызов в местную сборную, сменив спортивное гражданство в текущем году. Уроженец петербургского футбола дебютировал на международном уровне во встрече против Марокко. Этот сбор национальной команды Грузии Хвича пропустил из-за травмы.