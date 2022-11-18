Гришин объяснил, почему сборная России не смогла победить Таджикистан

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался относительно вчерашнего товарищеского поединка между сборными Таджикистана и России. Спарринг прошел в Душанбе и завершился вничью со счетом 0:0.

«Была товарищеская игра, это ни о чем не говорит. Мы играли неоптимальным составом, было очень много новичков. Поэтому результат такой, и он закономерный, все по игре», - передает слова эксперта издание Sport24.

Добавим, что следующий товарищеский матч сборная России проведет против национальной команды Узбекистана в Ташкенте. Поединок состоится в воскресенье, 20 ноября.