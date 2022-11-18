Шунин прокомментировал травму Песьякова

Страж ворот сборной России Антон Шунин высказался о повреждении своего коллеги по амплуа Сергея Песьякова в контрольной встрече с Таджикистаном. Спарринг прошел в Душанбе и завершился вничью со счетом 0:0.

«Видел момент, когда Песьяков начал обрабатывать неудобный мяч, чуть подпрыгнул, оступился. Когда он начал выбивать мяч повторно, было видно, что что-то случилось. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления», - передает слова Шунина пресс-служба РФС.

Следующий товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина проведут против национальной команды Узбекистана. Встреча состоится в городе Ташкент 20 ноября.