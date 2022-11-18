Шунин объяснил, почему сборная России не победила Таджикистан

Голкипер сборной России Антон Шунин высказался о вчерашнем товарищеском поединке против национальной сборной Таджикистана. Спарринг прошел в Душанбе и завершился вничью со счетом 0:0.

«Почему не победили? Сложно ответить: надо смотреть игру, разбирать. Понятно, что выполнили не всю установку тренера. Поле? Мы были в равных условиях, играть надо на любом поле», - передает слова вратаря пресс-служба РФС.

Следующий товарищеский поединок сборная России проведет 20 ноября. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет национальная команда Узбекистана.