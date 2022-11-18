Урунов назвал минус матча между Таджикистаном и Россией

Алишер Урунов, занимающий пост вице-президента федерации футбола Таджикистана, высказался о травме голкипера сборной России Сергея Песьякова в товарищеском поединке с таджиками.

«Небольшая ложка дегтя - это то, что вратарь российской сборной в безобидной ситуации получил травму. Надеемся, травма несерьезная, желаем ему скорейшего выздоровления», - передает слова Урунова ТАСС.

Напомним, что Песьяков вышел на замену во вчерашней встрече, однако на 54-й минуте подвернул ногу и был вынужден покинуть поле.

Поединок Таджикистана против России завершился вничью со счетом 1:1.