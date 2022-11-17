Сборная Португалии забила 4 мяча нигерийцам

Сборная Португалии провела репетицию перед стартом на чемпионате мира 2022 года. В игре с командой Нигерии пиренейцы забили четыре безответных гола и победили 4:0. Бруну Фернандеш провел только первый тайм, но успел отличиться дублем с игры и с пенальти. После перерыва также забивали вышедшие на замену Гонсалу Рамуш и Жоау Мариу.
На чемпионате мира Португалия стартует через неделю матчем с Ганой.
Протокол игры
|(1:0) Фернандеш Бруну9'
|(2:0) Фернандеш Бруну35'
|(3:0) Рамуш Гонсалу82'
|(4:0) Мариу Жоау84'
Патрисиу Руй•Далот Диогу•Диаш Рубен46' (Геррейру Рафаэл (46') •Силва Антониу•Мендеш Нуну46' (Витинья II (46') •Силва Бернарду46' (Мариу Жоау (46') •Карвалью Вилльям•Отавио Эдмилсон76' (Орта Рикарду (76') •Фернандеш Бруну46' (Пепе Кеплер (46') •Андре Силва66' (Рамуш Гонсалу (66') •Фелиш Жоау
Узохо Фрэнсис•Осайи-Самуэль Брайт•Трост-Эконг Виллиам•Акпогума Кевин•Угелумба Кэлвин•Лукман Адемола46' (Чуквезе Саму (46') •Ндиди Уилфред47' (Ониика Фрэнк (47') •Айуоби Алекс•Саймон Мозес76' (Деннис Эммануэль (76') •Моффи Теремас58' (Онуачу Пол (58') •Арибо Джо69' (Этебо Огенекаро (69')
17 ноября.
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