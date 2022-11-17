Сборная Португалии забила 4 мяча нигерийцам

Сборная Португалии провела репетицию перед стартом на чемпионате мира 2022 года. В игре с командой Нигерии пиренейцы забили четыре безответных гола и победили 4:0. Бруну Фернандеш провел только первый тайм, но успел отличиться дублем с игры и с пенальти. После перерыва также забивали вышедшие на замену Гонсалу Рамуш и Жоау Мариу.

На чемпионате мира Португалия стартует через неделю матчем с Ганой.