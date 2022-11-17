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Сборная Португалии забила 4 мяча нигерийцам

17 Ноября 2022 • 23:47 Комментировать
Португалия
4:0
Нигерия
окончен

Сборная Португалии провела репетицию перед стартом на чемпионате мира 2022 года. В игре с командой Нигерии пиренейцы забили четыре безответных гола и победили 4:0. Бруну Фернандеш провел только первый тайм, но успел отличиться дублем с игры и с пенальти. После перерыва также забивали вышедшие на замену Гонсалу Рамуш и Жоау Мариу.

На чемпионате мира Португалия стартует через неделю матчем с Ганой.

Протокол игры  
Португалия4:0Нигерия
(1:0) Фернандеш Бруну9'  
(2:0) Фернандеш Бруну35'  
(3:0) Рамуш Гонсалу82'  
(4:0) Мариу Жоау84'  
Патрисиу РуйДалот ДиогуДиаш Рубен 46' (Геррейру Рафаэл ( 46') Силва АнтониуМендеш Нуну 46' (Витинья II ( 46') Силва Бернарду 46' (Мариу Жоау ( 46') Карвалью ВилльямОтавио Эдмилсон 76' (Орта Рикарду ( 76') Фернандеш Бруну 46' (Пепе Кеплер ( 46') Андре Силва 66' (Рамуш Гонсалу ( 66') Фелиш Жоау
Запасные: Пальинья ЖоауДанилу ПерейраСа ЖозеЛеау РафаэлКанселу ЖоауНевеш РубенКошта ДиогуЛуис Матеус II
Узохо ФрэнсисОсайи-Самуэль БрайтТрост-Эконг ВиллиамАкпогума КевинУгелумба КэлвинЛукман Адемола 46' (Чуквезе Саму ( 46') Ндиди Уилфред 47' (Ониика Фрэнк ( 47') Айуоби АлексСаймон Мозес 76' (Деннис Эммануэль ( 76') Моффи Теремас 58' (Онуачу Пол ( 58') Арибо Джо 69' (Этебо Огенекаро ( 69')
Запасные: Авазьем ЧидозьеЭбюэхи ТайроннАдебайо АделиеОкойе МадукаДуру ЧидибудеДессерс СирильОнимаэчи Сопуручукву Бруно
17 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Нигерии
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