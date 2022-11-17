Сборная Испании забила три мяча соперникам из Иордании

В рамках подготовки к финальной части чемпионата мира сборная Испании сыграла спарринг с иорданцами. Пиренейцы почти всё время контролировали мяч и создали достаточно моментов для победы. На левом краю штрафной Ансу Фати получил мяч и пробил по центру, а голкипер не выручил. После углового у ворот сборной Испании фавориты провели стремительную контратаку, и точку поставил Гави. В концовке Иньяки Уильямс отличился ударом в дальнюю часть ворот с левого края штрафной - 3:0. На 90-й минуте иорданцы забили гол престижа - 3:1.