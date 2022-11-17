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Сборная Испании забила три мяча соперникам из Иордании

17 Ноября 2022 • 20:54 Комментировать
Иордания
1:3
Испания
окончен

В рамках подготовки к финальной части чемпионата мира сборная Испании сыграла спарринг с иорданцами. Пиренейцы почти всё время контролировали мяч и создали достаточно моментов для победы. На левом краю штрафной Ансу Фати получил мяч и пробил по центру, а голкипер не выручил. После углового у ворот сборной Испании фавориты провели стремительную контратаку, и точку поставил Гави. В концовке Иньяки Уильямс отличился ударом в дальнюю часть ворот с левого края штрафной - 3:0. На 90-й минуте иорданцы забили гол престижа - 3:1.

Протокол игры  
Иордания1:3Испания
  13'Фати Ансу (0:1)
  57'Гави (0:2)
  84'Уильямс Нико (0:3)
(1:3) Аль-Дардур Хамза90'  
Аль-Фахури АбдаллаХаддад ЭхсанНасиб АбдаллаАль-Араб ЯзанАбу Хашиш МохаммадАль-Самриех Обьеда 46' (Айед Раджай ( 46') Садех Ибрагим 82' (Ольван Али ( 82') Аль-Равабдех НурАль-Тамари МуссаАльнаимат Язан 69' (Mohammed Abu Zrayq ( 69') Аль-Марди Махмуд 64' (Аль-Дардур Хамза ( 64')
Санчес Роберт 46' (Райя Давид ( 46') Карвахаль Даниэль 46' (Аспиликуэта Сесар ( 46') Гарсия Эрик 72' (Уильямс Нико ( 72') Лапорт Эмерик 58' (Ольмо Дани ( 58') Торрес Пау IIГави 58' (Альба Жорди ( 58') Коке Хорхе 58' (Торрес Ферран ( 58') Солер КарлосСарабия Пабло 58' (Пино Йереми ( 58') Асенсио МаркоФати Ансу 72' (Родри Эрнандес ( 72')
17 ноября. Стадион "Международный стадион Аммана".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Иордании
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