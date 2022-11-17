Сборная Испании забила три мяча соперникам из Иордании

В рамках подготовки к финальной части чемпионата мира сборная Испании сыграла спарринг с иорданцами. Пиренейцы почти всё время контролировали мяч и создали достаточно моментов для победы. На левом краю штрафной Ансу Фати получил мяч и пробил по центру, а голкипер не выручил. После углового у ворот сборной Испании фавориты провели стремительную контратаку, и точку поставил Гави. В концовке Иньяки Уильямс отличился ударом в дальнюю часть ворот с левого края штрафной - 3:0. На 90-й минуте иорданцы забили гол престижа - 3:1.
Протокол игры
|13'Фати Ансу (0:1)
|57'Гави (0:2)
|84'Уильямс Нико (0:3)
|(1:3) Аль-Дардур Хамза90'
Аль-Фахури Абдалла•Хаддад Эхсан•Насиб Абдалла•Аль-Араб Язан•Абу Хашиш Мохаммад•Аль-Самриех Обьеда46' (Айед Раджай (46') •Садех Ибрагим82' (Ольван Али (82') •Аль-Равабдех Нур•Аль-Тамари Мусса•Альнаимат Язан69' (Mohammed Abu Zrayq (69') •Аль-Марди Махмуд64' (Аль-Дардур Хамза (64')
Санчес Роберт46' (Райя Давид (46') •Карвахаль Даниэль46' (Аспиликуэта Сесар (46') •Гарсия Эрик72' (Уильямс Нико (72') •Лапорт Эмерик58' (Ольмо Дани (58') •Торрес Пау II•Гави58' (Альба Жорди (58') •Коке Хорхе58' (Торрес Ферран (58') •Солер Карлос•Сарабия Пабло58' (Пино Йереми (58') •Асенсио Марко•Фати Ансу72' (Родри Эрнандес (72')
17 ноября. Стадион "Международный стадион Аммана".
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