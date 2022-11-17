Поздний автогол позволил сборной Беларуси обыграть сирийцев

Сборная Беларуси провела товарищеский матч против команды Сирии. Подопечные Георгия Кондратьева выглядели острее противника и в каждом тайме имели полумоменты, но сами так и не смогли забить, им помогли сирийцы. На 81-й минуте после подачи с углового в гущу игроков мяч попал в защитника Таера Крума и отскочил в сетку.

Сборная Беларуси победила со счетом 1:0.