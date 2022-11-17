Поздний автогол позволил сборной Беларуси обыграть сирийцев

Сборная Беларуси провела товарищеский матч против команды Сирии. Подопечные Георгия Кондратьева выглядели острее противника и в каждом тайме имели полумоменты, но сами так и не смогли забить, им помогли сирийцы. На 81-й минуте после подачи с углового в гущу игроков мяч попал в защитника Таера Крума и отскочил в сетку.
Сборная Беларуси победила со счетом 1:0.
Протокол игры
|81'Крума Таер (0:1)
Кудравец Андрей•Волков Захар•Политевич Сергей•Поляков Денис•Нечаев Данила61' (Шевченко Глеб (61') •Капленко Кирилл•Яблонский Евгений77' (Бочеров Валерий (77') •Малькевич Владислав68' (Печенин Кирилл (68') •Климович Владислав61' (Эбонг Макс (61') •Хващинский Владимир•Гречихо Денис68' (Громыко Валерий (68')
17 ноября.
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