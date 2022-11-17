Булыкин рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Таджикистаном

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин, ранее поигравший за амстердамский «Аякс» и московское «Динамо», высказался насчет предстоящего товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.

«Даже если выйдем вторым составом, должны обыгрывать. Хочется увидеть хорошую игру и новые имена в сборной. Жду хорошей игры и голов», - приводятся слова Булыкина на страницах издания «Чемпионат».

Товарищеская встреча сборных Таджикистана и России пройдет в четверг, 17 ноября, в городе Душанбе. 20 ноября подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с национальной командой Узбекистана.