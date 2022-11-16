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Сазонов поделился эмоциями от вызова в сборную Грузии

16 Ноября 2022 • 18:23 Комментировать
Марокко
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Грузия
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Через 23 ч. 29 мин.

Защитник столичного «Динамо» Саба Сазонов высказался о вызове в основной состав национальной команды Грузии.

«Молодежное Евро будет в 2023 году, я на него попадаю по возрасту. И у молодежки, и у основы Грузии сейчас товарищеские матчи. Я рад, что меня вызвали в основу, но на Евро, конечно, хочется сыграть», — заявил футболист в интервью Sport24.

Также Сазонов поделился мнением, что грузинская группа на молодёжном турнире будет самой сильной. Напомним, что соперниками хозяев турнира станут Португалия, Нидерланды и Бельгия.

В сентябре воспитанник петербургского футбола Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Саба Сазонов
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