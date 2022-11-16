Футбольный эксперт Константин Лепехин в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался о товарищеском матче нашей сборной с Таджикистаном и возможном переходе в азиатскую лигу.

- Какие ожидания от матча с Таджикистаном?

- Я в целом не вижу смысла в этих играх, пора не будет ясности с официальными соревнованиями. Прозвучит пессимистично, но, возможно, еще не родились ребята, которые будут играть.

- А нынешнюю молодежь нужно просматривать или нет смысла?

- Если люди играют в РПЛ, какой смысл их просматривать? Мы их и так видим каждый тур. А в общем коллективе просматривать можно, если ты формируешь какую-то команду. А для чего ты это делаешь? Если чтобы она играла через три года, в этом есть смысл. А если через двадцать лет? Это сложный вопрос. Я думаю, эти встречи проводятся просто для того, чтобы люди не забывали, что в России есть спорт.

- Валерий Карпин говорил, что нам всегда надо быть готовыми, потому что в любой момент нас могут допустить до официальных соревнований.

- Если есть такие предпосылки, то, безусловно, надо собираться. Возможно, еще чаще, чем сейчас. А если нас допустят через 10-20 лет, то смысла нет.

- А что за предпосылки должны быть?

- Может в кулуарах кто-то что-то кому-то говорит. Только на это расчет. А так, как я понимаю из прессы, и ситуации в мире, нас очень долго не допустят до соревнований.

- Товарищеские матчи сборной смотреть будете?

- Да, посмотрю. Все-таки это наши лучшие футболисты. Мне интересно, в каком они состоянии находятся, какие у них качества. Мне не удается следить за всеми командами нашего чемпионата, и иногда приглашают таких ребят, которых я первый раз вижу. Мне от этого вреда не будет.

- В этот раз шесть человек вызвали из «Спартака». Это самое крупное представительство. Как можно это объяснить? Наверное, тем, что в «Зените» российские сборники в основном сидят на лавке?

- У каждого тренера свой подход. Есть те, кто не вызывает игроков, сидящих в запасе. Тут Карпин все решает. И к главному тренеру должно быть абсолютное доверие. Только он знает, чего хочет.

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- Как бы вы отнеслись к переводу сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола?

- Тоже сложный вопрос. Я не вижу предпосылок попасть в Европу в ближайшее время, а играть нужно. Хоть в азиатской лиге. Играть международные матчи – необходимость для любой страны и любого футболиста. Мы варимся здесь в собственном соку и не всегда адекватно оцениваем уровень нашего футбола. Без международных матчей мы будем думать, что играем в космический футбол.

- Наш уровень достаточен, чтобы успешно выступать в азиатской лиге?

- Я не слежу за этой лигой. Думаю, мы не были бы там фаворитами. Надо адекватно оценивать свой уровень. Мы можем выиграть какой-то матч и говорить, что должны быть чуть ли не чемпионами мира. Но на самом деле мы не дотягиваем до топовых европейских сборных.

- Тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт заявил, что в Азии от силы 4-5 команд в свой лучший день обыграют сборную России. У остальных нет шансов.

- Безусловно, азиатская лига слабее европейской. Это очевидно. Понятно, что у нас там будет больше побед, но нужно исходить не из того, что надо найти лигу послабее. А из того, что нам надо играть на международной арене хоть с кем-то. И не просто товарищеские матчи, а официальные. Поэтому куда примут, туда и надо идти.

Елена Григорьевская