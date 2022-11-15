Сборная России потеряла двух игроков перед матчем с Таджикистаном

Сборная России несет кадровые потери в преддверии товарищеского поединка против национальной команды Таджикистана. Как сообщает пресс-служба РФС, в спарринге не примут участия голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский.

По сообщению источника, вратарь не выйдет на поле из-за повреждения в области плечевого пояса, которое он получил по ходу матча с «Оренбургом». В свою очередь Зиньковский пропустит игру из-за простуды.

Товарищеская встреча сборных Таджикистана и России состоится в Душанбе 17 ноября. На 20 ноября у подопечных Валерия Карпина запланирована игра против Узбекистана.