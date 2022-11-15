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Вратарь сборной Таджикистана Ятимов оценил шансы в матче с Россией

15 Ноября 2022 • 09:11 Комментировать

Во второй половине нынешнего месяца сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Таджикистана. Об этом поединке высказался вратарь соперников Рустам Ятимов.

«Будем стараться играть на победу, а там как пойдет. До игры Россия - фаворит: у них есть имена. Но когда мы выйдем на поле, шансы будут 50 на 50. Можно играть с кем угодно», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Контрольный матч сборных Таджикистана и России состоится в Душанбе 17 ноября. Спустя несколько дней подопечные Валерия Карпина проведут еще один спарринг – с национальной командой Узбекистана.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана Рустам Ятимов
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