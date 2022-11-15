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Игонин рассказал, как относится к возможному переходу сборной России в Азию

15 Ноября 2022 • 08:12 Комментировать

Экс-футболист сборной России Алексей Игонин высказался насчет возможного перехода национальной команды страны в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я бы не хотел, чтобы сборная перешла в Азию. Думаю, РФС будет против. Надо сделать так, чтобы сборную допустили до квалификации ЧМ-2026. Это не безвыходная ситуация», - передает слова Игонина Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России отстранена от отбора на чемпионат Европы-2024 решением УЕФА.

В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут два гостевых товарищеских поединка – против команд Таджикистана и Узбекистана.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Игонин
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