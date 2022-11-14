Карпин: «Сборная России не сильнее Таджикистана и Узбекистана»

Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин сказал несколько слов о нынешнем уровне команды.

«Мы не сильнее Узбекистана и Таджикистана, равная с ними команда. Я то же самое говорил про Мальту и Кипр, например. Мы не сильнее и не слабее», - высказался Карпин, чьи слова приводит sport24.

Отметим, что в ноябре сборная России проведёт два товарищеских поединка на выезде. 17 ноября команда Валерия Карпина сыграет против Таджикистана в Душанбе, а 20 ноября – против Узбекистана в Ташкенте.

Напомним, что в условиях санкций сборная России может проводить лишь товарищеские игры, причём находить соперников на них непросто.