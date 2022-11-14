Литвинов: «Сборная - основа российского футбола»

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о вызове в национальную сборную России для подготовки к предстоящим двум товарищеским встречам. Подопечные Валерия Карпина в этом месяце сыграют против Таджикистана и Узбекистана.

«Самое главное, это побеждать, настроиться на две игры. Постараемся отработать связи, много новых игроков. Мы должны собираться и быть готовыми. Сборная - основа российского футбола», - приводит слова футболиста Sport24.

Сборная России проведет контрольную встречу с Таджикистаном в Душанбе 17 ноября, а товарищеский поединок против Узбекистана состоится в Ташкенте 20 ноября.