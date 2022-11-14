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Сычевой высказался о нахождении в сборной России

14 Ноября 2022 • 12:41 Комментировать

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался насчет вызова в сборную России на предстоящие товарищеские поединки против национальных команд Таджикистана и Узбекистана.

«В сборную приехал с хорошим настроением. После хет-трика в матче с «Краснодаром» уверенности еще прибавилось. Думаю, все нормально будет. Приятно здесь находиться», - приводятся слова 26-летнего бомбардира на ютуб-канале сборной России.

Первым соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Таджикистана. Спарринг состоится в Душанбе 17 ноября. Затем Россия отправится в Ташкент, где 20 ноября померяется силами с Узбекистаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Сычевой
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