Сычевой высказался о нахождении в сборной России

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался насчет вызова в сборную России на предстоящие товарищеские поединки против национальных команд Таджикистана и Узбекистана.

«В сборную приехал с хорошим настроением. После хет-трика в матче с «Краснодаром» уверенности еще прибавилось. Думаю, все нормально будет. Приятно здесь находиться», - приводятся слова 26-летнего бомбардира на ютуб-канале сборной России.

Первым соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Таджикистана. Спарринг состоится в Душанбе 17 ноября. Затем Россия отправится в Ташкент, где 20 ноября померяется силами с Узбекистаном.