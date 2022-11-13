Главный тренер сборной Казахстана готов провести спарринг с Россией

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о том, что в будущем его подопечные могут провести товарищескую встречу с национальной командой России.

«В следующем году у нас десять игр, в марте начинается отборочный цикл к Евро-2024, на февраль мы ищем спарринг-партнера. Если договорятся федерации, с радостью сыграем», - передает слова специалиста «РИА Новости».

Недавно Адиев заключил новый трудовой договор со сборной Казахстана до 2024 года.

В ноябре Россия проведет два контрольных поединка. 17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.