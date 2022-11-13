Мостовой: «Матчи с Узбекистаном и Таджикистаном - шаг вперёд для сборной России»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о предстоящих спаррингах сборной России. Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские поединки против национальных команд Таджикистана и Узбекистана.

«Эти матчи - шаг вперед по-любому. Потому что в сентябре была одна игра, а сейчас две. Уже лучше», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Матч против Таджикистана состоится в Душанбе 17 ноября. Спарринг с Узбекистаном пройдет в Ташкенте 20 ноября.

Напомним, что в сентябре сборная России сыграла против Кыргызстана и победила со счетом 2:1.