Бушманов: «Не жду яркой игры от сборной России против Таджикистана, но победить должны»

Экс-игрок сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Бушманов поделился ожиданиями от контрольного поединка против национальной команды Таджикистана.

«Многое будет зависеть от качества поля, но вряд ли будет яркая игра, потому что состав экспериментальный. Но то, что сборная России должна выиграть, - это очевидно», - приводятся слова Бушманова на страницах издания «Чемпионат».

Спарринг между сборными Таджикистана и России состоится в Душанбе 17 ноября. Спустя несколько дней подопечные Валерия Карпина проведут спарринг против Узбекистана в Ташкенте.