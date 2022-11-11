Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Бушманов: «Не жду яркой игры от сборной России против Таджикистана, но победить должны»

11 Ноября 2022 • 12:11 Комментировать

Экс-игрок сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Бушманов поделился ожиданиями от контрольного поединка против национальной команды Таджикистана.

«Многое будет зависеть от качества поля, но вряд ли будет яркая игра, потому что состав экспериментальный. Но то, что сборная России должна выиграть, - это очевидно», - приводятся слова Бушманова на страницах издания «Чемпионат».

Спарринг между сборными Таджикистана и России состоится в Душанбе 17 ноября. Спустя несколько дней подопечные Валерия Карпина проведут спарринг против Узбекистана в Ташкенте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Бушманов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Ноября
12:30 · Чемпионат мира 2026
Хомуха: «Большого интереса к товарищеским матчам сборной России нет»
12:11 · Чемпионат мира 2026
Бушманов: «Не жду яркой игры от сборной России против Таджикистана, но победить должны»
11:33 · Чемпионат мира 2026
Шомуродов и Урунов вызваны в сборную Узбекистана на поединок с Россией
02:39 · Чемпионат мира 2026
Аршавин – о ближайших играх сборной России: «Ничего не жду от этих матчей» 4
00:58 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «Если игра будет такой же, как с Киргизией, то перестану и до конца смотреть не буду»
00:46 · Чемпионат мира 2026
Гришин: «Обязательно буду смотреть матч сборных Таджикистана и России»
10 Ноября
22:37 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев: «Всё, что связано с российским футболом – это моё, это часть моей жизни
20:56 · Чемпионат мира 2026
Сёмин: Сборная России должна играть товарищеские матчи
20:30 · Чемпионат мира 2026
Билеты на матч с Таджикистаном будут стоить 300 рублей для болельщиков из России
20:18 · Чемпионат мира 2026
Погребняк признался, что ему не интересен матч между Россией и Таджикистаном
19:03 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили высказался о возможном вызове Кокорина и Дзюбы в состав сборной России
18:48 · Чемпионат мира 2026
Сёмин оценил решение Карпина не вызывать Алексея Миранчука в сборную России
11:34 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев: «Кандидатура Карпина сейчас самая оптимальная для сборной России»
09:53 · Чемпионат мира 2026
1000 российских болельщиков смогут посетить игру сборной России с Узбекистаном
09 Ноября
21:35 · Чемпионат мира 2026
Газзаев: «У меня вызвал интерес матч сборных Таджикистана и России»
Все новости
Рекомендуем