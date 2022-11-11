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Шомуродов и Урунов вызваны в сборную Узбекистана на поединок с Россией

11 Ноября 2022 • 11:33 Комментировать

Словенский футбольный специалист Сречко Катанец, ныне занимающий пост главного тренера сборной Узбекистана, сформировал предварительный состав национальной команды на ноябрьский тренировочный сбор.

Стоит отметить, что в сборную были вызваны экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий в Италии за «Рому», а также бывший полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов. Также приглашение получил защитник столичного «Торпедо» Хожимат Эркинов.

В текущем месяце сборная Узбекистана проведет два контрольных поединка – против Казахстана (16 ноября) и России (20 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Элдор Шомуродов Остон Урунов
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