Шомуродов и Урунов вызваны в сборную Узбекистана на поединок с Россией

Словенский футбольный специалист Сречко Катанец, ныне занимающий пост главного тренера сборной Узбекистана, сформировал предварительный состав национальной команды на ноябрьский тренировочный сбор.

Стоит отметить, что в сборную были вызваны экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий в Италии за «Рому», а также бывший полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов. Также приглашение получил защитник столичного «Торпедо» Хожимат Эркинов.

В текущем месяце сборная Узбекистана проведет два контрольных поединка – против Казахстана (16 ноября) и России (20 ноября).