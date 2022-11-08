Эквадор лишится трёх очков на отборе к ЧМ-2026

Спортивный арбитражный суд поставил точку в деле игрока сборной Эквадора Байрона Кастильо, из-за которого команда чуть не пролетела мимо ЧМ-2022.

Организация приняла решение снять с «трёхцветных» три балла на старте отбора на следующий мундиаль, который пройдёт в Северной Америке в 2026 году. Также местная федерация футбола обязана выплатить за свои действия около 100 тысяч долларов.

Напомним, что протест был поднят чилийскими функционерами, обвинившими Кастильо в подделке документов, согласно которым игрок на самом деле является колумбийцем. В Чили потребовали отстранения Эквадора от ЧМ-2022, однако своей цели им добиться не удалось.

Южноамериканцы откроют предстоящий мундиаль с игры против хозяев турнира 20 ноября.

