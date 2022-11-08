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Чемпионат мира 2026

Карпин выбрал правильный состав сборной, но этим лишь подчеркнул бессмысленность её нынешнего существования

08 Ноября 2022 • 09:43 Комментировать

В понедельник главный тренер сборной России Валерий Карпин озвучил состав на товарищеские матчи против сборных Таджикистана и Узбекистана. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о выбранных игроках.

Говорить о сборной России в последнее время совсем странно. Если перед сбором накануне матча против Кыргызстана была малюсенькая надежда, что наша команда будет допущена до отбора к Евро-2024, то теперь мы знаем, что этого не случилось. То есть ближайший крупный турнир, о котором мы можем мечтать – это чемпионат мира-2026. Там ещё будет Лига наций до этого, но это не тот турнир, к которому надо всерьёз готовиться.

Если говорить о перспективе мундиаля в США, Канаде и Мексике, то критерии выбора состава неясны. Мундиаль состоится через четыре года, отбор начнётся через два. В этом смысле есть сомнения, что игроки, которых вызвал Карпин на ближайший сбор, смогут помочь. Например, во вратарской линии вызваны Антон Шунин (35 лет) и Сергей Песьяков (33 года). Есть Сафонов (23) и Селихов (28), но вот первые двое точно не доиграют до мундиаля. Есть вопрос о перспективах Георгия Джикии, которому на днях исполнится 29 лет, Далера Кузяева, которому в январе «стукнет» 30. К счастью, «ветеранов» не так много, но они есть. Возможно, они нужны для передачи опыта молодёжи.

Наверное, можно говорить о том, что Карпин занимается обновлением сборной России. В конце концов состав сборной пестрит потенциальными дебютантами. Среди прочих это 21-летний Илья Агапов, его ровесник Руслан Литвинов, Артём Карпукас и Никита Кривцов, которым по 20, Лечи Садулаев, которому 22, и 18-летний Сергей Пиняев. В целом в текущий ситуации их вызов абсолютно понятен и логичен. Однако мы понимаем, что в сборной они оказались не столько за счёт своей игры, сколько именно из-за текущей ситуации. Этот же факт несколько нивелирует статус национальной команды. Мало того что мы играем против далеко не самых сильных сборных, так и состав набирается по принципу «дать практику». Если бы сейчас Россия готовилась хотя бы к отбору на Евро, то состав был бы совсем другим.

В итоге получается довольно странная ситуация. Хотя Валерий Карпин в принципе делает правильные шаги, исходя из ситуации, тем не менее статус сборной нивелируется. При этом соперники у нашей команды такие, что есть большой вопрос о том, подходящий ли это вообще опыт, и нужен ли он. Сборная Узбекистана – это ещё достойный соперник, но вот Кыргызстан и теперь Таджикистан едва ли тянут на такого. В итоге вскоре мы можем получить игроков с неплохим количеством матчей за национальную команду, но с очень сомнительным качеством.

Сейчас сборная России играет ради того, чтобы просто играть, чтобы напомнить о своём существовании. Однако есть вопрос, а надо ли это всё. Понятное дело, что многие игроки скажут, что надо. Владимир Сычевой вот счастлив вызову в сборную, и заслуженно. Вот только текущая ситуация этот вызов нивелирует. При нормальной ситуации это было бы достижением с его стороны, это подчеркнуло бы его статус, выделило бы текущий отрезок в его карьере. В нынешнем же положении это лишь доказывает бессмысленность сборной.

Сборная России превратилась в команду, где далеко не все игроки известны даже тем, кто следит за футболом. Что уж говорить о тех, кто раньше включал трансляции пару раз в году. Тем обиднее за Солдатенкова, Зиньковского, того же Сычевого, которые долго шли к своей мечте, прошли многие испытания, чтобы… в расцвете сил дебютировать за сборную в матче против Таджикистана, не имея чёткого понимания, зачем это надо вообще.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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