Информация о том, что Украина присоединилась к заявке Португалии и Испании на приём чемпионата мира в 2030 году, нашла подтверждение. Португальская и испанская ассоциации обратились в УЕФА, и Союз поддержал эту инициативу. Об этом рассказывается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола по итогам брифинга в штаб-квартире УЕФА, состоявшегося в среду.

Отмечается, что условия участия Украины в португало-испанской заявке будут определены позднее.

Ближайший чемпионат мира в ноябре-декабре текущего года примет Катар. Что до мундиаля 2026 года, то он пройдёт в США, Канаде и Мексике.