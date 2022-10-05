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​Украина официально присоединилась к заявке Португалии и Испании на приём чемпионата мира – 2030 официально

05 Октября 2022 • 15:37 Комментировать

Информация о том, что Украина присоединилась к заявке Португалии и Испании на приём чемпионата мира в 2030 году, нашла подтверждение. Португальская и испанская ассоциации обратились в УЕФА, и Союз поддержал эту инициативу. Об этом рассказывается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола по итогам брифинга в штаб-квартире УЕФА, состоявшегося в среду.

Отмечается, что условия участия Украины в португало-испанской заявке будут определены позднее.

Ближайший чемпионат мира в ноябре-декабре текущего года примет Катар. Что до мундиаля 2026 года, то он пройдёт в США, Канаде и Мексике.

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Евро-Футбол.Ру,
Португалия Украина Чемпионат Мира 2030 Испания
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