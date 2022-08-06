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Чемпионат мира 2026

Чилаверт против проведения чемпионата мира в Парагвае

06 Августа 2022 • 01:22 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что Парагвай оказался в числе четырех южноамериканских стран, которые выдвинули свою кандидатуру на проведение чемпионата мира в 2030 году. Помимо Парагвая, это также Аргентина, Чили и Уругвай.

Между тем 57-летний Хосе Чилаверт, самый известный парагвайский игрок, выступил категорически против. Он считает, что в стране слишком много социальных проблем.

- Парагваю нужны больницы, нужны дороги, а не чемпионат мира. Я бы отдал приоритет именно этому, - заявил Чилаверт.

Впрочем, тут надо учитывать - Чилаверт в настоящее время занимается политикой и, подобно либерийцу Джорджу Веа, метит в президенты своей страны. Поэтому его критика проекта может быть обычным ходом оппозиционера, который критикует все, что планирует действующая власть.

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Евро-Футбол.Ру,
Cборная Парагвая Хосе Луис Чилаверт
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