Чилаверт против проведения чемпионата мира в Парагвае

Мы уже сообщали о том, что Парагвай оказался в числе четырех южноамериканских стран, которые выдвинули свою кандидатуру на проведение чемпионата мира в 2030 году. Помимо Парагвая, это также Аргентина, Чили и Уругвай.

Между тем 57-летний Хосе Чилаверт, самый известный парагвайский игрок, выступил категорически против. Он считает, что в стране слишком много социальных проблем.

- Парагваю нужны больницы, нужны дороги, а не чемпионат мира. Я бы отдал приоритет именно этому, - заявил Чилаверт.

Впрочем, тут надо учитывать - Чилаверт в настоящее время занимается политикой и, подобно либерийцу Джорджу Веа, метит в президенты своей страны. Поэтому его критика проекта может быть обычным ходом оппозиционера, который критикует все, что планирует действующая власть.