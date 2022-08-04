​Греция, Саудовская Аравия и Египет готовят совместную заявку на приём чемпионата мира – 2030

Борьба за право провести чемпионат мира в 2030 году набирает обороны. Как сообщает портал cairo24.com, совместную заявку на проведения мундиаля готовят Греция, Саудовская Аравия и Египет.

Сборные Греции, Саудовской Аравии и Египта представляют разные футбольные конфедерации, но если посмотреть на карту мира, то эти страны находятся не так далеко друг от друга, как может показаться.

Провести чемпионат мира в 2030 году также хотят: Марокко, Тунис и Алжир (совестная заявка), Испания и Португалия (совместная заявка), а также Уругвай, Аргентина и Парагвай (совместная заявка).

Ближайший чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре текущего года.