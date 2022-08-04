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Чемпионат мира 2026

Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай хотят принять ЧМ-2030

04 Августа 2022 • 00:29 Комментировать

Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай официально объединились для проведения чемпионата мира 2030 года - он станет особенным, в год, когда турниру исполнится сто лет. Первый Чемпионат мира, кстати, был проведен именно в Уругвае. Проект представил глава Конмебол Алехандро Домингес, причем сделал он это с поля стадиона «Сентенарио» - того самого, на котором в 1930 прошел первый финал ЧМ.

Детали проекта, такие, как общее количество стадионов, города для проведения матчей, будут представлены в мае 2023 года, а окончательный выбор ФИФА сделает в 2024 году. Напомним, что с 2026 года в чемпионате будут участвовать не 32, а 48 национальных команд.

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Евро-Футбол.Ру,
чм-2030
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