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Чемпионат мира 2026

Стадион «Ацтека» установит новый мировой рекорд

18 Июня 2022 • 01:01 Комментировать

Как мы уже сообщали, определились все города, в которых пройдут матчи будущего чемпионата мира в 2026 году. Он состоится на территории трех стран - Канады, США и Мексики. В случае с Мексикой будет установлен рекорд - матчи чемпионата мира пройдут на нем уже в третий раз, причем два раза, в 1970 и в 1986, «Ацтека» принимал даже финальные матчи тех чемпионатов, прошедших в Мексике.

Также именно на этом стадионе в 1986 году случилась «Рука Бога» - легендарный гол Марадоны, забитый рукой, за которым последовал и прекрасный гол, забитый после дриблинга со своей половины поля - также один из лучших моментов в истории Кубка Мира.

Впервые в истории футбола один стадион примет участие сразу в трех розыгрышах чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Ацтека
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