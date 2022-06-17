Губерниев: Жаль, что чемпионат мира 2026 года пройдёт не в Балашихе и не в Химках

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в ироничной манере высказался по поводу чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в трёх странах.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что он рассчитывал на то, что чемпионат мира пройдёт где-нибудь в Подмосковье, но раз боссы ФИФА приняли решение провести мундиаль в трёх североамериканских странах, то ради бога.

«Жаль, что чемпионат мира проведут не в Балашихе и не в Химках», - добавил комментатор.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в трёх странах, а именно в США, Канаде и Мексике. Турнир пройдёт в 16 городах.