Сёмин объяснил, почему чемпионат мира 2026 года будет проходить в трёх странах

Бывший наставник московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин в разговоре с журналистами объяснил, почему боссы ФИФА приняли решение провести чемпионат мира 2026 года в трёх странах.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что подобное решение ФИФА связано с тем, что команд на мундиале будет значительно больше, а организация всегда делает всё для популяризации футбола. Опытный специалист отметил, что проведение мундиаля в трёх странах принесёт ФИФА дополнительные деньги и будет очень выгодным с коммерческой точки зрения.

Напомним, что чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдёт в США, Мексике и Канаде.