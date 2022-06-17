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Чемпионат мира 2026

Сёмин объяснил, почему чемпионат мира 2026 года будет проходить в трёх странах

17 Июня 2022 • 10:55 Комментировать

Бывший наставник московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин в разговоре с журналистами объяснил, почему боссы ФИФА приняли решение провести чемпионат мира 2026 года в трёх странах.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что подобное решение ФИФА связано с тем, что команд на мундиале будет значительно больше, а организация всегда делает всё для популяризации футбола. Опытный специалист отметил, что проведение мундиаля в трёх странах принесёт ФИФА дополнительные деньги и будет очень выгодным с коммерческой точки зрения.

Напомним, что чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдёт в США, Мексике и Канаде.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Юрий Сёмин Чемпионат мира-2026
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