Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Колосков — о ЧМ в трёх странах: Сразу говорил, что это глупость

17 Июня 2022 • 10:40 Комментировать

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков жёстко высказался по поводу решения ФИФА провести чемпионат мира по футболу 2026 года в трёх странах.

Колосков заявил «Спорт-Экспрессу», что он сразу говорил о том, что это глупость. Почётный президент РФС считает, что это будет не чемпионат мира, а фестиваль футбола на американском континенте.

«Это большие расстояния, разные законы, разные валюты, разные принципы организации соревнований», - добавил Колосков.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в трех странах, а именно в Канаде, Мексике и США.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Чемпионат мира-2026
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
12:05 · Чемпионат мира 2026
Губерниев: Жаль, что чемпионат мира 2026 года пройдёт не в Балашихе и не в Химках
10:55 · Чемпионат мира 2026
Сёмин объяснил, почему чемпионат мира 2026 года будет проходить в трёх странах
10:40 · Чемпионат мира 2026
Колосков — о ЧМ в трёх странах: Сразу говорил, что это глупость
08:22 · Чемпионат мира 2026
Президент ФИФА пообещал очень масштабный чемпионат мира в 2026 году
02:09 · Чемпионат мира 2026
Выяснились все города, в которых пройдут матчи ЧМ-2026
20 Мая
21:55 · Чемпионат мира 2026
В июне станут известны города, которые примут матчи ЧМ-2026
14 Апреля
21:48 · Чемпионат мира 2026
Ванкувер заменил Монреаль в списке городов, которые могут принять матчи ЧМ-2026
12 Апреля
10:49 · Чемпионат мира 2026
Экс-тренер «Ливерпуля»: Украина должна получить прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года 1
07 Февраля
23:39 · Чемпионат мира 2026
Растут шансы Испании и Португалии на совместное проведение чемпионата мира 2030 года
30 Октября
12:57 · Чемпионат мира 2026
Роналду рассчитывает сыграть на ЧМ-2026
21 Октября
21:59 · Чемпионат мира 2026
Президент «Баварии»: Предложение ФИФА проводить чемпионаты мира раз в два года - бестолковая идея
20 Октября
08:50 · Чемпионат мира 2026
Сабитов: «Проведение чемпионата мира раз в два года – монетизация футбола» эксклюзив
19 Октября
21:49 · Чемпионат мира 2026
ФИФА сообщила, что собирается проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го 2
05 Июля
21:01 · Чемпионат мира 2026
Венгер предлагает сократить число отборочных игр к чемпионату мира
03 Мая
10:45 · Чемпионат мира 2026
​Байден угрожает лишить США финансирования на чемпионат мира 2026, если станет президентом
Все новости
Рекомендуем