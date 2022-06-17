Колосков — о ЧМ в трёх странах: Сразу говорил, что это глупость

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков жёстко высказался по поводу решения ФИФА провести чемпионат мира по футболу 2026 года в трёх странах.

Колосков заявил «Спорт-Экспрессу», что он сразу говорил о том, что это глупость. Почётный президент РФС считает, что это будет не чемпионат мира, а фестиваль футбола на американском континенте.

«Это большие расстояния, разные законы, разные валюты, разные принципы организации соревнований», - добавил Колосков.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в трех странах, а именно в Канаде, Мексике и США.