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Чемпионат мира 2026

Выяснились все города, в которых пройдут матчи ЧМ-2026

17 Июня 2022 • 02:09 Комментировать

Как известно, чемпионат мира 2026 года пройдет сразу в трех странах североамериканского континента - это Канада, Мексика и США.

Основную нагрузку примут на себя американцы - в США пройдут практически две трети от всех матчей. Это будут города Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

В Мексике, которая уже дважды в своей истории проводила чемпионат мира, это будут города Гвадалахара, Мехико и Монтеррей. Наконец, в Канаде это будут лишь два города - Торонто и Ванкувер, уточняет новостное агентство AP News.

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ЧМ-2026
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