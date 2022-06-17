Выяснились все города, в которых пройдут матчи ЧМ-2026

Как известно, чемпионат мира 2026 года пройдет сразу в трех странах североамериканского континента - это Канада, Мексика и США.

Основную нагрузку примут на себя американцы - в США пройдут практически две трети от всех матчей. Это будут города Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

В Мексике, которая уже дважды в своей истории проводила чемпионат мира, это будут города Гвадалахара, Мехико и Монтеррей. Наконец, в Канаде это будут лишь два города - Торонто и Ванкувер, уточняет новостное агентство AP News.