Месси постарается продолжить дело Марадоны: Италия и Аргентина встретятся в Финалиссиме

На «Уэмбли» 1 июня пройдёт первая в истории Финалиссима – матч между лучшими сборными Европы и Южной Америки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о предстоящей встрече.

Сборная Италии возвращается в место своего триумфа. Прошлым летом на лондонском «Уэмбли» подопечные Роберто Манчини обыграли сборную Англии в серии пенальти и стали чемпионами Европы. Теперь на этой же арене итальянцы поспорят за Кубок Артемио Франки. Соперником «Скуадры адзурры» станет сборная Аргентины, завоевавшая прошлым летом Кубок Америки.

УЕФА и КОНМЕБОЛ решили возродить турнир, который ранее был известен под названием Кубок Артемио Франки. Соревнование носило имя бывшего президента УЕФА (с 1972-го по 1983 год). В 1983-м он погиб в автокатастрофе, и в честь него назвали стадионы во Флоренции и Сиене, а также трофей, который разыгрывали между собой чемпионы Европы и Южной Америки среди сборных.

Финалиссима – это будет третий подобный матч. В 1985 году на парижском «Парк де Пренс» сборная Франции обыграла команду Уругвая со счётом 2:0. Следующий матч состоялся лишь восемь лет спустя. Дело в том, что сборные Голландии и Уругвая не смогли договориться о дате проведения матча. Зато в 1993-м в аргентинском Мар-дель-Плата хозяева обыграли датчан в серии пенальти (основное время завершилось со счётом 1:1). Сейчас среди обладателей трофея можно выделить Мишеля Платини, Алена Жиресса, Диего Марадону, Габриэля Батистуту. Теперь к ним присоединятся новые звёзды.

Кубок Артемио Франки можно считать предтечей Кубка конфедераций, который с 1997 года стала проводить ФИФА. Как известно, в 2017-м был проведен последний розыгрыш этого турнира, чем и воспользовались УЕФА и КОНМЕБОЛ, возродив свой межконтинентальный суперкубок. По сути, получается, что сборная Аргентины является действующим обладателем трофея, то есть Лионель Месси в буквальном смысле может продолжить дело Марадоны. Стоит отметить, что УЕФА и КОНМЕБОЛ в 2021 году подписали соглашение о проведении пока трёх розыгрышей Финалиссимы.

Для сборной Италии предстоящий матч – это попытка хоть немного загладить вину перед своими болельщиками за непопадание на чемпионат мира. Всё же вылет от команды Северной Македонии до сих пор ранит поклонников «Скуадры адзурры». Для аргентинцев и лично для Лионеля Месси это возможность выиграть ещё один трофей на уровне сборной страны.

Накануне встречи между итальянцами и аргентинцами разгорелась ещё одна борьба. 25-летний защитник Маркос Сенеси провёл сильный сезон в «Фейеноорде», с которым пробился в финал Лиги конференций. Благодаря этому он обратил на себя внимание тренеров национальных команд. Сенеси родился в Аргентине, выступал за юношескую сборную страны, но не за главную. При этом у него есть итальянские корни, которые уже позволили получить паспорт этой страны. Обе сборные звали Сенеси дебютировать, но он в итоге сделал выбор в пользу южноамериканцев.

Роман Андреев