Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Месси постарается продолжить дело Марадоны: Италия и Аргентина встретятся в Финалиссиме

30 Мая 2022 • 10:00 Комментировать

На «Уэмбли» 1 июня пройдёт первая в истории Финалиссима – матч между лучшими сборными Европы и Южной Америки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о предстоящей встрече.

Сборная Италии возвращается в место своего триумфа. Прошлым летом на лондонском «Уэмбли» подопечные Роберто Манчини обыграли сборную Англии в серии пенальти и стали чемпионами Европы. Теперь на этой же арене итальянцы поспорят за Кубок Артемио Франки. Соперником «Скуадры адзурры» станет сборная Аргентины, завоевавшая прошлым летом Кубок Америки.

УЕФА и КОНМЕБОЛ решили возродить турнир, который ранее был известен под названием Кубок Артемио Франки. Соревнование носило имя бывшего президента УЕФА (с 1972-го по 1983 год). В 1983-м он погиб в автокатастрофе, и в честь него назвали стадионы во Флоренции и Сиене, а также трофей, который разыгрывали между собой чемпионы Европы и Южной Америки среди сборных.

Финалиссима – это будет третий подобный матч. В 1985 году на парижском «Парк де Пренс» сборная Франции обыграла команду Уругвая со счётом 2:0. Следующий матч состоялся лишь восемь лет спустя. Дело в том, что сборные Голландии и Уругвая не смогли договориться о дате проведения матча. Зато в 1993-м в аргентинском Мар-дель-Плата хозяева обыграли датчан в серии пенальти (основное время завершилось со счётом 1:1). Сейчас среди обладателей трофея можно выделить Мишеля Платини, Алена Жиресса, Диего Марадону, Габриэля Батистуту. Теперь к ним присоединятся новые звёзды.

Кубок Артемио Франки можно считать предтечей Кубка конфедераций, который с 1997 года стала проводить ФИФА. Как известно, в 2017-м был проведен последний розыгрыш этого турнира, чем и воспользовались УЕФА и КОНМЕБОЛ, возродив свой межконтинентальный суперкубок. По сути, получается, что сборная Аргентины является действующим обладателем трофея, то есть Лионель Месси в буквальном смысле может продолжить дело Марадоны. Стоит отметить, что УЕФА и КОНМЕБОЛ в 2021 году подписали соглашение о проведении пока трёх розыгрышей Финалиссимы.

Для сборной Италии предстоящий матч – это попытка хоть немного загладить вину перед своими болельщиками за непопадание на чемпионат мира. Всё же вылет от команды Северной Македонии до сих пор ранит поклонников «Скуадры адзурры». Для аргентинцев и лично для Лионеля Месси это возможность выиграть ещё один трофей на уровне сборной страны.

Накануне встречи между итальянцами и аргентинцами разгорелась ещё одна борьба. 25-летний защитник Маркос Сенеси провёл сильный сезон в «Фейеноорде», с которым пробился в финал Лиги конференций. Благодаря этому он обратил на себя внимание тренеров национальных команд. Сенеси родился в Аргентине, выступал за юношескую сборную страны, но не за главную. При этом у него есть итальянские корни, которые уже позволили получить паспорт этой страны. Обе сборные звали Сенеси дебютировать, но он в итоге сделал выбор в пользу южноамериканцев.

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Аргентины Кубок Артемио Франки Финалиссима
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
20 Мая
21:55 · Чемпионат мира 2026
В июне станут известны города, которые примут матчи ЧМ-2026
14 Апреля
21:48 · Чемпионат мира 2026
Ванкувер заменил Монреаль в списке городов, которые могут принять матчи ЧМ-2026
12 Апреля
10:49 · Чемпионат мира 2026
Экс-тренер «Ливерпуля»: Украина должна получить прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года 1
07 Февраля
23:39 · Чемпионат мира 2026
Растут шансы Испании и Португалии на совместное проведение чемпионата мира 2030 года
30 Октября
12:57 · Чемпионат мира 2026
Роналду рассчитывает сыграть на ЧМ-2026
21 Октября
21:59 · Чемпионат мира 2026
Президент «Баварии»: Предложение ФИФА проводить чемпионаты мира раз в два года - бестолковая идея
20 Октября
08:50 · Чемпионат мира 2026
Сабитов: «Проведение чемпионата мира раз в два года – монетизация футбола» эксклюзив
19 Октября
21:49 · Чемпионат мира 2026
ФИФА сообщила, что собирается проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го 1
05 Июля
21:01 · Чемпионат мира 2026
Венгер предлагает сократить число отборочных игр к чемпионату мира
03 Мая
10:45 · Чемпионат мира 2026
​Байден угрожает лишить США финансирования на чемпионат мира 2026, если станет президентом
02 Ноября
19:07 · Чемпионат мира 2026
Румыния, Сербия, Болгария и Греция хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030
30 Августа
16:36 · Международные
Уэльс может принять чемпионат мира-2030
13 Июня
14:44 · Чемпионат мира 2026
РФС поддержал заявку США, Канады и Мексики на выборах хозяев ЧМ-2026
27 Апреля
09:39 · Чемпионат мира 2026
Трамп пригрозил союзникам, которые выступят против заявки США на ЧМ-2026 4
26 Марта
16:29 · Чемпионат мира 2026
США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026
Все новости
Рекомендуем