В июне станут известны города, которые примут матчи ЧМ-2026

В середине июня станут известны города, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2026 года. Турнир, как известно, будет разбросан по трем странам - Канада, США и Мексика, причем большая часть матчей пройдет, конечно же, в США.

В общей сложности матчи ЧМ примут 16 городов - для сравнения, в ходе российского чемпионата мира их было одиннадцать. В Мексике претендуют на проведение матчей чемпионата мира три города - Мехико, Гавадалахара и Монтеррей. В Канаде - также три города, это Эдмонтон, Торонто и Монреаль.

Остальные города представляют США, это Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нашвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити и Сиэтл. Среди них и будет сделан выбор, уточняет официальный сайт ФИФА.