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Чемпионат мира 2026

Роналду рассчитывает сыграть на ЧМ-2026

30 Октября 2021 • 12:57 Комментировать

Звездный бомбардир Криштиану Роналду не допускает мысли о завершении карьеры. 36-летний футболист планирует поехать в составе сборной Португалии на чемпионат мира, который состоится в 2026 году. Об этом сообщают журналисты британского таблоида The Sun.

Источник отмечает, что португальский голеадор пребывает в отличной физической готовности, а потому может рассчитывает на поездку в Северную Америку. На тот момент ему будет 41 год.

Этот чемпионат мира может стать для легендарного нападающего шестым в карьере, если он со сборной Португалии пробьется на мундиаль 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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