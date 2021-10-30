Роналду рассчитывает сыграть на ЧМ-2026

Звездный бомбардир Криштиану Роналду не допускает мысли о завершении карьеры. 36-летний футболист планирует поехать в составе сборной Португалии на чемпионат мира, который состоится в 2026 году. Об этом сообщают журналисты британского таблоида The Sun.

Источник отмечает, что португальский голеадор пребывает в отличной физической готовности, а потому может рассчитывает на поездку в Северную Америку. На тот момент ему будет 41 год.

Этот чемпионат мира может стать для легендарного нападающего шестым в карьере, если он со сборной Португалии пробьется на мундиаль 2022 года.