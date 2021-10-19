ФИФА сообщила, что собирается проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го

ФИФА сообщила национальным сборным о намерении проводить мундиаль раз в два года, начиная с 2026-го. Об этом информирует El Larguero.
Напомним, в ФИФА обсуждают реформу с мая 2021 года. На последнем заседании конгресса организации было предложено рассмотреть вариант проведения мирового первенства раз в два года. Основным мотивом для реформ стало «финансовое и спортивное неравенство» в мировом футболе.
Эту идею активно поддерживает экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер, который сейчас возглавляет отдел ФИФА по развитию и продвижению футбола в мире. Ранее француз также предложил сократить количество отборочных матчей — следовательно, и перерывов на матчи сборных.
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