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ФИФА сообщила, что собирается проводить ЧМ раз в два года, начиная с 2026-го

19 Октября 2021 • 21:49 Комментировать (1)

ФИФА сообщила национальным сборным о намерении проводить мундиаль раз в два года, начиная с 2026-го. Об этом информирует El Larguero.

Напомним, в ФИФА обсуждают реформу с мая 2021 года. На последнем заседании конгресса организации было предложено рассмотреть вариант проведения мирового первенства раз в два года. Основным мотивом для реформ стало «финансовое и спортивное неравенство» в мировом футболе.

Эту идею активно поддерживает экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер, который сейчас возглавляет отдел ФИФА по развитию и продвижению футбола в мире. Ранее француз также предложил сократить количество отборочных матчей — следовательно, и перерывов на матчи сборных.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
19 Октября 2021 в 21:56
ай щипнице меня.. сёдни чё 1 апреля.. кароч пошла ве-се-лу-ха! )))
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окончен Уэльс (до 19 лет) (жен) 3:0 Andorra U19 W
окончен Испания (до 19 лет) (жен) 3:0 Словакия (до 19 лет) (жен)
окончен AZ Alkmaar U19 7:0 Габала (до 19 лет)
окончен Англия (до 17 лет) 1:0 Беларусь (до 17 лет)
окончен Португалия (до 19 лет) (жен) 1:2 Чехия (до 19 лет) (жен)
19.10  19:00 Генк (до 19 лет) ... Кёльн (до 19 лет)
19.10  21:45 Уэймут ... Йовил Таун
19.10  21:45 Рексем ... Марин 1.3 5.2 8.8
19.10  21:45 Галифакс ... Понтефракт Кольериз
19.10  21:45 Стратфорд Таун ... Бостон Юнайтед 4.3 3.75 1.75
19.10  21:45 Сейнт-Олбанс Сити ... Коринтиан Кэжуалс
19.10  21:45 Йейт Таун ... Довер 2.65 3.3 2.6
19.10  21:45 Гайзли ... Брэкли 3.05 3.35 2.24
19.10  21:45 Бакстон ... Кеттеринг Таун 2.42 3.55 2.65
19.10  21:45 Хейс-Йединг ... Доркинг Уондерерс 2.7 3.4 2.5
19.10  21:45 Фолкстон Инвикта ... Истли
19.10  21:45 Гейтсхед ... Марске Юнайтед 1.55 4.1 5.4
19.10  21:45 Морпет Таун ... Йорк Сити 4 3.85 1.78
19.10  21:45 Ноттс Каунти ... Тамуорт 1.42 4.7 6.4
20.10  01:00 Конфианса ... Соуза Параибано
20.10  03:30 Витория ... Итабаяна
20.10  03:30 Санта-Круз Ресифи ... Флореста
20.10  03:30 Ферровиарио ... Жуазейренсе
20.10  12:00 Израиль (до 19 лет) (жен) ... Malta U19 W
20.10  13:00 Норвегия (до 19 лет) (жен) ... Азербайджан (до 19 лет) (жен)
20.10  13:00 Беларусь (до 19 лет) (жен) ... Кипр (до 19 лет) (жен)
20.10  14:00 Трабзонспор (до 19 лет) ... Zvijezda 09 U19
20.10  14:00 Челси (до 19 лет) ... Мальмё (до 19 лет)
20.10  14:00 Минск (до 19 лет) ... BFC Daugavpils U19
20.10  14:00 Кайрат (до 19 лет) ... АПОЭЛ (до 19 лет)
20.10  14:00 Зенит (мол.) ... Ювентус (до 19 лет)
20.10  14:00 Минск (до 19 лет) ... Daugavpils U19
20.10  14:30 Литва (до 19 лет) (жен) ... Болгария (до 19 лет) (жен)
20.10  14:30 Греция (до 19 лет) (жен) ... Казахстан (до 19 лет) (жен)
20.10  15:00 Венгрия (до 19 лет) (жен) ... Финляндия (до 19 лет) (жен)
20.10  15:00 Германия (до 17 лет) ... Сан-Марино (до 17 лет)
20.10  15:00 Спарта Прага (до 19 лет) ... МТК (до 19 лет)
20.10  15:00 Manchester Utd U19 ... Atalanta U19
20.10  16:00 Польша (до 19 лет) (жен) ... Италия (до 19 лет) (жен)
20.10  16:00 Швейцария (до 19 лет) (жен) ... Северная Ирландия (до 19 лет) (жен)
20.10  17:00 Грузия (до 19 лет) (жен) ... Румыния (до 19 лет) (жен)
20.10  17:00 Австрия (до 19 лет) (жен) ... Шотландия (до 19 лет) (жен)
20.10  17:00 Маккаби Хайфа (до 19 лет) ... Zalgiris Vilnius U19
20.10  17:00 Маккаби Хайфа (до 19 лет) ... Zalgiris U19
20.10  17:30 Жилина (до 19 лет) ... ПАОК (до 19 лет)
20.10  18:00 Хайдук (до 19 лет) ... Шкендия (до 19 лет)
20.10  18:00 Црвена Звезда (до 19 лет) ... Сент-Патрикс (до 19 лет)
20.10  19:00 Северная Македония (до 19 лет) (жен) ... Фарерские острова (до 19 лет) (жен)
20.10  19:00 Румыния (до 17 лет) ... Россия (до 17 лет)
20.10  19:00 Дания (до 19 лет) (жен) ... Турция (до 19 лет) (жен)
20.10  19:00 Angers U19 ... AFK Csikszereda Miercurea Ciuc U19
20.10  19:00 Angers U19 ... Csikszereda M. Ciuc U19
20.10  20:00 Голландия (до 19 лет) (жен) ... Украина (до 19 лет) (жен)
20.10  20:00 Хаммарбю (до 19 лет) ... Rangers U19
20.10  20:00 Empoli U19 ... Домжале (до 19 лет)
20.10  21:00 Ирландия (до 19 лет) (жен) ... Англия (до 19 лет) (жен)
20.10  21:00 Депортиво (до 19 лет) ... Pogon Szczecin U19
20.10  21:45 Хавант энд Уотерлувилл ... Торки 2.7 3.55 2.39
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