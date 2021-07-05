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Венгер предлагает сократить число отборочных игр к чемпионату мира

05 Июля 2021, 21:01,

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер поделился своими мыслями касаемо потенциальных изменений в календаре игр сборных.

«Я придерживаюсь мнения, что нам будет достаточно одного перерыва на игры сборных вместо имеющихся пяти. Пусть команды собираются в октябре, играют по 7 квалификационных поединков, а в июне участвуют в финальном турнире.

Эта реформа помогла бы нам сократить число разъездов футболистов. Мы бы добились большей ясности в расписании, снизилось бы количество травм. Мы работаем в направлении сокращения числа игр в течение года.

Так мы бы получили возможность проводить большие турниры каждые два года. Только представьте: ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде, на следующий год – Евро-2027 и прочие континентальные форумы, а в 2028 – новый мундиаль», - заявил Арсен Венгер.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Арсен Венгер, Чемпионат Мира
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