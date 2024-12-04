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Чемпионат Китая по футболу

«Бесталанный»: Пономарёв прошёлся по Слуцкому

04 Декабря 2024 • 18:56 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о тренере Леониде Слуцком. Как известно, во вторник «Шанхай Шеньхуа» под руководством Слуцкого проиграл матч Лиги чемпионов АФК.

По словам Пономарёва, Слуцкий по ходу тренерской карьеры «на дрожжах хороших вылезал». Экс-игрок ЦСКА считает, что у нынешнего рулевого «Шанхай Шеньхуа» нет способности строить команды, как и нет таланта.

«Слуцкий – неквалифицированный тренер. Есть тренер талантливый, как и футболист, он бесталанный. В ЦСКА он тоже так работал. Я всегда говорил, что это не тренер», - цитирует Пономарёва «ВсеПроСпорт».

Пономарёв добавил, что ожидает скорого увольнения Леонида Слуцкого из китайского клуба.

Ранее Слуцкий говорил о том, что его контракт с «Шанхай Шеньхуа» рассчитан ещё на один сезон. Прошлый чемпионат Китая команда завершила на второй позиции в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа Владимир Пономарёв ещё теги
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