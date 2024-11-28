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Чемпионат Китая по футболу

Головин оценил Слуцкого в роли стендапера

28 Ноября 2024 • 18:39 Комментировать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о бывшем главном тренере ЦСКА Леониде Слуцком.

Напомним, именно Слуцкий раскрыл Головина в «армейском» клубе.

— Как мне Слуцкий в роли стендапера? Нормально. Получается у него, — сказал Головин во время стрима на платформе Twitch.

С декабря 2023 года 53-летний Слуцкий возглавляет «Шанхай Шеньхуа». До работы в китайском клубе тренер часто был гостем в юмористических шоу.

По итогам прошлого сезона чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» завоевал серебряные медали. В 30 встречах подопечные российского специалиста заработали 77 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Леонид Слуцкий Александр Головин Шанхай Шеньхуа ещё теги
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