Головин оценил Слуцкого в роли стендапера

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о бывшем главном тренере ЦСКА Леониде Слуцком.

Напомним, именно Слуцкий раскрыл Головина в «армейском» клубе.

— Как мне Слуцкий в роли стендапера? Нормально. Получается у него, — сказал Головин во время стрима на платформе Twitch.

С декабря 2023 года 53-летний Слуцкий возглавляет «Шанхай Шеньхуа». До работы в китайском клубе тренер часто был гостем в юмористических шоу.

По итогам прошлого сезона чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» завоевал серебряные медали. В 30 встречах подопечные российского специалиста заработали 77 баллов.