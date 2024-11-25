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Чемпионат Китая по футболу

Кирьяков – о Слуцком: «Неплохо для первого сезона в Китае»

25 Ноября 2024 • 21:29 Комментировать

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о своём коллеге по тренерскому цеху Леониде Слуцком. «Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Викторовича стал вторым в чемпионате Китая в 2024 году.

«Шанхай Шэньхуа» – это большой китайский клуб со своими традициями. Все условия есть у клуба для первого места. Слуцкий для своего первого сезона в Китае неплохо сработал, второе место – хороший результат. А у «Шанхая» есть все основания для чемпионства. Слуцкий должен постараться это сделать», - делится Кирьяков для Metaratings.

Напомним, что Слуцкому удалось завоевать в Китае трофей – это Суперкубок страны в начале сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Сергей Кирьяков
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