Слуцкий готов принять Александра Мостового на стажировку в «Шанхай Шеньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что пустил бы Александра Мостового на стажировку в китайский клуб.

«Пустил бы я на стажировку Александра Мостового, если бы он ко мне попросился? Конечно», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Мостовой неоднократно высказывался о Леониде Слуцком. В одном из последних интервью бывший футболист заявил, что тренер «неправильно себя ведет по отношению к людям, которые футболу отдали многие годы жизни».

По итогам минувшего сезона чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» финишировал на второй позиции, отстав от лидера всего на одно очко.