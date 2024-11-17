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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий готов принять Александра Мостового на стажировку в «Шанхай Шеньхуа»

17 Ноября 2024 • 18:24 Комментировать

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что пустил бы Александра Мостового на стажировку в китайский клуб.

«Пустил бы я на стажировку Александра Мостового, если бы он ко мне попросился? Конечно», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Мостовой неоднократно высказывался о Леониде Слуцком. В одном из последних интервью бывший футболист заявил, что тренер «неправильно себя ведет по отношению к людям, которые футболу отдали многие годы жизни».

По итогам минувшего сезона чемпионата Китая «Шанхай Шеньхуа» финишировал на второй позиции, отстав от лидера всего на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Александр Мостовой Шанхай Шеньхуа ещё теги
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