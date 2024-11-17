Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, какую сумму денег он тратит для комфортной жизни в Китае.

«Достаточно много, потому что я живу в дорогом, хорошем, богатом отеле, мне приходится доплачивать за свой собственный комфорт. Думаю, мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка 7-8 тысяч евро», — заявил Слуцкий в «Коммент.Шоу».

Напомним, 53-летний Слуцкий возглавил китайский клуб в конце 2023 года, подписав трудовой договор на два сезона.

По итогам минувшего сезона «Шанхай Шеньхуа» финишировал на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Китая, отстав от лидера на один зачетный балл.