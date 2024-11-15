Слуцкий раскрыл срок своего контракта с «Шанхай Шеньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий дал комментарий по поводу своего действующего контракта.

«У меня контракт ещё на год. Изначально я подписывал контракт на два года, хотя наши ведущие инсайдеры, такие как Иван Карпов, сообщали, что на один год, но на самом деле на два.

Есть ли желание улучшить условия? Мы пока ещё на эту тему не говорили. У них в Китае всё очень концептуально. Они проводят всегда большое совещание. То есть первый круг закончился, все службы садятся, президент приезжает, серьёзные отчёты с видеопрезентациями. У нас ещё не было большого разговора. Сезон не закончился, у нас ещё две игры в Лиге чемпионов. Пока мы на эту тему не говорили, но у меня год есть. И у меня всё-таки есть желание реализовать эту разницу в одно очко, чтобы на следующий год это произошло [стать чемпионом]», - сказал Слуцкий в программе «Коммент.Шоу».

«Шанхай Шеньхуа» занял в чемпионате Китая второе место. От «Шанхай Порт» команда отстала на одно очко.