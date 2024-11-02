Борис Игнатьев – о Слуцком: «Только сам Леонид может разочароваться в итоге сезона»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о Леониде Слуцком. Его «Шанхай Шеньхуа» едва не стал чемпионом Китая в 2024 году.

«Какое разочарование? Только сам Леонид может разочаровываться в итоге сезона. Он знает, какие проблемы он не решил. А команда заняла второе место», - говорит Игнатьев для «Чемпионата».

Как добавил эксперт, он прекрасно знает, что такое работа тренером в Китае.

«Не сладкое дело, но Слуцкий с ним справился», - заключил Игнатьев.

Напомним, это был первый сезон Слуцкого в китайском чемпионате. От первого места его коллектив отстал на четыре очка