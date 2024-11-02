Тетрадзе: «Серебро чемпионата Китая – большой успех для Слуцкого»

Бывший футболист, тренер Омари Тетрадзе отреагировал на окончание сезона чемпионата Китая в исполнении «Шанхай Шеньхуа». Клуб Леонида Слуцкого едва не стал чемпионом в первом сезоне россиянина у руля команды, заняв второе место.

«Серебро - большой успех для Слуцкого и «Шанхай Шэньхуа». Команда впервые за 16 лет стала второй. И вполне возможно, что работа Слуцкого в Китае сможет в будущем повысить интерес азиатских клубов к российским тренерам», - делится Тетрадзе для «Чемпионата».

Напомним, что Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» зимой 2024 года. Команда в турнирной таблице четыре очка уступила клубу «Шанхай Порт».