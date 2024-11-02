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Чемпионат Китая по футболу

Слуцкий рассказал, что больше всего впечатлило в первом сезоне вКитае

02 Ноября 2024 • 15:56 Комментировать

Российский наставник «Шанхай Шеньхуа» рассказал, что его больше всего впечатлило в первом сезоне в Китае.

«Болельщики нашего клуба невероятно впечатлили меня, именно они являются главной мотивацией каждый день выполнять свою работу хорошо, поэтому выражаю им благодарность. Перед сегодняшним матчем я показал нашим футболистам видео с болельщиками – это было очень трогательно», - приводит слова российского специалиста пресс-служба клуба.

Отметим, что по итогам сезона подопечные Слуцкого заняли второе место в чемпионате Китая, что является лучшим результатом для клуба за последние годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа
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