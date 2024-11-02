Сёмин – о Слуцком в Китае: « Он с большим достоинством представил русскую тренерскую школу»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил наставника «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого с серебром чемпионата Китая.

«Это большой успех. Он с большим достоинством представил русскую тренерскую школу. Китайский чемпионат довольно серьезный», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что подопечные Слуцкого до последнего тура сохраняли шансы на чемпионство. Отставание от победителя составило всего лишь одно очко.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа» около года назад и сразу же выиграл Суперкубок Китая, одолев «Шанхай Порт» с минимальным счётом.