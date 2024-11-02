«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого выиграл серебро чемпионата Китая

«Шанхай Шеньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, стал вице-чемпионом китайской Суперлиги.

В рамках последнего тура чемпионата Китая команда Слуцкого отпраздновала победу над «Чэнду Жунчэн» со счетом 2:1. «Шанхай Шэньхуа» финишировал на второй строчке в таблице, уступив «Шанхай Порт» всего одно очко.

Напомним, что российский наставник возглавил китайскую команду в декабре прошлого года. Под его руководством коллектив потерпел всего одно поражение в Суперлиге. В феврале «Шанхай Шэньхуа» вместе со Слуцким стал обладателем суперкубка страны.